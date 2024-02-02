В Донецкой области ВСУ ликвидировали бронетехнику армии РФ: одномоментные потери поражают

В среду, 31 января, ВСУ ударили дронами по танковой колонне врага. Армия РФ понесла потери в технике и живом составе.

Об этом сообщает BILD.

Речь идет о трех основных боевых танках, одном БТР и семи бронемашинах, которые двигались в направлении небольшого села Солодкое на Донетчине. Колонна пыталась обойти с фланга село Новомихайловка и выйти на стратегически важный путь на Угледар. К счастью, попытку зафиксировали украинские дроны-разведчики.

"В течение нескольких часов украинские военные мобилизовали целый рой дронов-камикадзе. Внезапная атака со стороны ВСУ началась в 15:20 – незадолго до того, как российская колонна достигла линии фронта: более 20 FPV-дронов внезапно ударили по бронетехнике. Вся техника сгорела на месте", выжившие российские солдаты отступили за линию фронта", – говорится в сообщении.

Добавляется, что уже на следующий день российские Z-блоггеры подвергли критике самоубийственную тактику российского военного командования.

Ранее ВСУ ударили по вражеской бронетехнике на Марьинском направлении. Отработали FPV-дроны подразделения "Гаруда" 46-й аэромобильной бригады.

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