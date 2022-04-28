В Донецкой области ВСУ отмолотили оккупантов из Чечни, попытавшихся атаковать их позиции

В Донецкой области ВСУ отмолотили оккупантов из Чечни, попытавшихся атаковать их позиции

В Донецкой области украинские защитники всыпали перца российским воинам из Чечни.

Подразделение оккупантов в Донецкой области понесло существенные потери после попытки штурмуать позиции ВСУ.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"27 апреля подразделения БТГр 70 мотострелкового полка (в/ч 71718, Шали, Чеченская республика) из состава 42 мотострелковой дивизии во время "специальной военной операции" в Донецкой области понесли потери. При неудачной попытке наступления на позиции ВСУ уничтожено 2 БТР, погибло 7 военнослужащих, 9 получили ранения и 3 считаются пропавшими без вести", — написал журналист.

Напомним, что в Харьковской области подразделения из состава БТГр 288 артиллерийской бригады (в/ч 30683, Мулине) понесут потери. ВСУ уничтожили реактивную артиллерийскую батарею из 9К57 "Ураган".

Также наемники ППК "Вагнер" пытались атаковать позиции ВСУ в Луганской области и понесли потери. Атака была неудачной, "вагнеровцы" получили на орехи от украинских защитников и направили пятками.

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