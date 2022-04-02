В Донецкой области ВСУ за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу оккупантов из РФ: фото

В Донецкой области ВСУ за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу оккупантов из РФ: фото

Враг активизировал наступательные действия сразу на нескольких направлениях, но их встретили "цветами": "Гвоздиками", "Пионами", "Гиацинтами".

В Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу российских оккупантов.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Схід".

Вчера, 1 апреля, враг решил активизировать наступательные действия на нескольких направлениях. Однако, такое большое количество техники не осталось без внимания украинских воинов.

Оккупантов ждала "теплая" встреча.

"Украинские воины встретили врага не теми цветами, на которые те рассчитывали. "Гвоздики", "Пионы", "Гиацинты" и другие подарки почему-то не понравились горе-воинам, которые не смогли выдержать такой радости и легли отдохнуть", — говорится в сообщении.

Напомним, на Донецком направлении продолжаются попытки противника овладеть Мариуполем. Также захватчики пытаются заблокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. В то же время оккупанты не имеют успеха и несут потери.

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