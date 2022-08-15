В Донецкой области ВСУ "закобзонили" разведгруппу оккупантов

Под селом Времовка, Волновахского района ВСУ обнаружили и обезвредили вражескую разведгруппу.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

На Новопавловском и Запорожском направлениях прошедших суток оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новоданиловка, Терноватое, Бурлацкое, Волшебное, Зеленое Поле, Малая Токмачка, Полтава.

Также противник вел воздушную разведку БпЛА у Степногорска, Щербаков, Степного и Гуляйполя.

"В направлении населенного пункта Времовка наши воины обезвредили разведгруппу оккупантов. Враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел, отошел ", — рассказали в Генштабе.

Напомним, Вооруженные силы Украины снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

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