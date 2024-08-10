В Донецкой области ввели новые правила комендантского часа: что изменится

В регионе будут действовать два графика комендантского часа.
В Донецкой области с 12 августа вводятся новые графики комендантского часа.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"С 12 августа в Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа", — отметил Филашкин.
Он уточнил, что подписал соответствующее распоряжение.
В зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа:
- в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более 10 километров, — с 21:00 до 05:00
- в населенных пунктах, расположенных от линии фронта меньше, чем на 10 километров, — с 17:00 до 09:00
"Длительный комендантский час установлен, в частности, в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинский, Северск, Часов Яр, Торецк", — уточнил Филашкин.
Напомним, российские захватчики нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Удар пришелся прямо на местный рынок, где было много людей.
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