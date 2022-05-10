В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов: есть убитые и раненные

В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов: есть убитые и раненные

Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии, ракетами "воздух-земля".

Оккупанты убили и ранили мирных жителей. Разрушения претерпели не менее 39 гражданских объектов — жилые дома, техникум, религиозное сооружение, объекты жизнеобеспечения. В полиции по фактору обстрелов открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Нацполиция.

Вчера на протяжении суток российские войска ударили по таким населенным пунктам — Мариуполь, Славянск, Краматорск, Николаевка, Авдеевка, Железное, Северск, Марьинка, Дробышево, Нью-Йорк, Адамовка, Ласточкино, Калиново.

Оккупанты применяли авиацию, реактивные системы залпового огня "Град", танки, тяжелую артиллерию, ракеты "воздух-земля".

"Полицейские начали досудебные расследования по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Изюме из-под завалов извлечены тела 44 человек, погибших еще в марте

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