В Донецкой области задержали информатора россиян: передавал данные о позициях ВСУ

В Донецкой области задержали информатора россиян: передавал данные о позициях ВСУ

В Донецкой области правоохранительные органы разоблачили мужчину, который был информатором военных государства-агрессорки России в регионе.

В мае 2022-го житель Краматорска неоднократно через мессенджер Telegram передавал представителю силового ведомства Российской Федерации фотографии, а также текстовые сообщения о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил и других военных формирований Украины.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что представители армии Российской Федерации использовали полученную информацию во время военной агрессии против Украины.

Донецкая областная прокуратура сообщила мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Кроме того, в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщалось, Харьковская прокуратура заочно сообщила о подозрении в государственной измене жителю временно оккупированного Волчанска. карандаш наладил сотрудничество с представителями государства-террористки Российской Федерации, а также решил помогать им.

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