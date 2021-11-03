В Донецкой области задержали пособницу боевиков, которая прятала взрывчатку в муке

Ее арестовали с залогом в 227 тысяч гривен.
23-летнюю жительницу Донецка арестовали за подозрение в содействии деятельности террористической организации – она должна была переместить тайник боевиков и передать им тайную информацию.
Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры
Установлено, что в октябре подозреваемая, получив задание от представителя НЗФ "ДНР", приехала на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области для перемещения обустроенного боевиками схрона с боевыми припасами, взрывчатыми устройствами и веществами. Это все злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в упаковке из-под муки.
Кроме того, еще одной задачей женщины было осуществление фото- и видеосъемки административных зданий и прилегающих к ним территорий, а также служебного транспорта, являющихся объектами террористической уязвимости.
Напомним:
- На Херсонщине контрразведчики Службы безопасности Украины прекратили разведывательно-подрывную деятельность агента Главного управления Генерального штаба ВС РФ.
- Также украинская прокуратура сообщила о подозрении генерал-полковникУ Вооруженных сил России, советнику министра обороны Сергею Шойгу. Речь идет о подозрении в пособничестве оккупации Крыма и подстрекательстве к государственной измене украинских морских пехотинцев в 2014 году.