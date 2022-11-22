В Донецкой области — жесткие атаки: Зеленский рассказал о ситуации на передовой

В Донецкой области — жестокие бои, в то же время в Луганской области с боями ВСУ укрепляют свое положение.

Ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела изменений. На всех участках фронта сохраняется та же динамика, что была и в предыдущие дни.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Донечина – жесткие атаки, постоянные обстрелы. Я благодарю всех наших героев, которые мужественно держат оборону несмотря ни на что! Луганщина – с боями, но понемногу укрепляем наше положение и понемногу двигаемся. Херсонщина и другие территории юга – делаем все, чтобы сократить боевой потенциал оккупантов и ликвидировать их возможности обстреливать наши города. Шаг за шагом доведем российскую армию и до новых поражений, и никакие обстрелы Херсона или любых других городов оккупантам ничем не помогут", — сказал глава государства.

Ситуация на Донбассе

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты перемещают личный состав и военную технику в районы ведения боевых действий.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Зеленополье, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону и обстреливает из танков, минометов и ствольной артиллерии, в частности районы населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, а также Макеевка и Белогоровка на Луганщине.

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