В Донецкой ОГА показали прогресс "Большой стройки" 12-этажки для переселенцев в Краматорске

В Донецкой ОГА показали прогресс "Большой стройки" 12-этажки для переселенцев в Краматорске

В Краматорске Донецкой области, где в конце августа стартовало строительство 12-этажного дома для переселенцев, уже завершаются работы по кирпичной кладке первого этажа.

Дом строят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Когда строительство будет завершено, здесь будет 121 квартира, готовая принять своих жителей", - рассказал Кириленко.

По его словам, в секции А уже выполнена гидроизоляция и почти завершена обратная засыпка грунта. Сейчас идет монтаж плит перекрытия подвала.

На месте работают два башенных крана и уже в следующем месяце начнется кирпичная кладка второго этажа в обоих секциях.

По данным Донецкой ОГА, это будет бескаркасный дом с кирпичными несущими стенами и плоской кровлей. Здесь предусмотрено строительство двух лифтов - пассажирского и грузового. Дом будет оснащен всеми необходимыми средствами пожарной безопасности. В подвале будут размещены газосигнализаторы, насосы и бойлерная. Кирпичная кладка первого этажа началась 30 августа.

Напомним, летом этого года в Краматорске по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовало также строительство многопрофильной больницы.

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