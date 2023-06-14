В Донецкой ОВАЕ рассказали о ситуации в деоккупированных населенных пунктах: "Враг насыпает огнем"

Из недавно деоккупированных населённых пунктов в Донецкой области эвакуируют местных жителей. Ведь русская армия мощно обстреливает их. По состоянию на утро 15 июня вывезено 30 человек.

Об этом сообщил на брифинге руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Людей больше нет. В Волновахском районе идут активные боевые действия, происходят постоянные обстрелы, до линии фронта — до 1,5 тыс метров... Враг насыпает огнем, потому что свирепствует, что выбит со своих позиций", — говорит глава ОВА.

Людям предоставляется медицинская, психологическая помощь и продукты питания. Для них подготовлены места длительного пребывания за пределами области. В пределах области, отметил Кириленко, остаются сейчас только люди, обеспечивающие работу критической инфраструктуры, медицинские работники, руководство военных местных администраций.

В настоящее время в Благодатном, Сторожевом, Нескучном, Макаровке проходят мероприятия по зачистке от остатков вооруженных сил Российской Федерации. По словам Кириленко, например, в Благодатном из 370 домов частного жилищного сектора уцелевших сейчас не более 20%. Разрушены дотла 80%.

Предварительно, рассказал Кириленко, в Донецкой области погибло более 1,5 тыс. человек. Здесь не учтены погибшие в Волновахе и Мариуполе.

Напомним, 13 июня в Генштабе сообщали об увольнении семи населенных пунктов. Это Лобковое, Левадное, Одаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное. В частности, в Донецком и Таврическом районах продвижение украинских защитников составило 6,5 км.

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