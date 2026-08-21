В Донецке и ряде городов оккупированной Донбасса исчез свет: над городом фиксируют БпЛА

Дрон / © ТСН.ua

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Во временно оккупированном Донецке в ночь на 21 августа возникли перебои с электроснабжением. Об исчезновении света также сообщают из других городов оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщают местные и мониторинговые каналы.

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По их данным, Донецк частично обесточен , в то же время перебои с электричеством фиксируют и в ряде других населенных пунктов на территории так называемой "ДНР".

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Также над Донецком сообщается об активности беспилотников.

В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной масштабных перебоев с электроснабжением. Оккупационные власти на момент публикации официально не сообщали о причинах отключений и их масштабе.

Информация уточняется.

Напомним, что ранее в Симферополе раздалось более 15 взрывов: дроны летели в сторону Таврической ТЭС

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