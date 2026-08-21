- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 1 мин
В Донецке и ряде городов оккупированной Донбасса исчез свет: над городом фиксируют БпЛА
Во временно оккупированном Донецке и ряде других городов исчез свет. В то же время, над Донецком сообщают об активности беспилотников.
Во временно оккупированном Донецке в ночь на 21 августа возникли перебои с электроснабжением. Об исчезновении света также сообщают из других городов оккупированной части Донецкой области.
Об этом сообщают местные и мониторинговые каналы.
По их данным, Донецк частично обесточен , в то же время перебои с электричеством фиксируют и в ряде других населенных пунктов на территории так называемой "ДНР".
Также над Донецком сообщается об активности беспилотников.
В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной масштабных перебоев с электроснабжением. Оккупационные власти на момент публикации официально не сообщали о причинах отключений и их масштабе.
Информация уточняется.
Напомним, что ранее в Симферополе раздалось более 15 взрывов: дроны летели в сторону Таврической ТЭС