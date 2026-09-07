В Донецке ликвидировали убийцу полковников СБУ и ГУР: что известно о Шутове

Олег Шутов и место его ликвидации в оккупированном Донецке

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В оккупированном Донецке ликвидирован сотрудник Центра спецопераций «МГБ» «ДНР» Олег Шутов. Он был причастен к резонансным убийствам украинских офицеров Максима Шаповала и Александра Хараберюша.

Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».

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По данным организации, в Донецке украинские спецслужбы ликвидировали Шутова, работавшего в так называемом Центре спецопераций «Министерства государственной безопасности» «ДНР».

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По данным СБУ, Шутов был причастен к организации убийства командира 10-го отряда спецназначения Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майора Максима Шаповала. Также его связывают с ликвидацией полковника Александра Хараберюша, возглавлявшего отдел контрразведки управления СБУ в Донецкой области.

«Никакая служба в карательных структурах делает исполнителей режима недосягаемыми. Пока одни прячутся за удостоверениями и секретными приказами, спецслужбы Украины и подполья продолжают устанавливать их лица и ликвидировать их», — отметили в «АТЕШ».

Причастность Шутова к убийствам Шаповала и Хараберюша — что известно

Напомним, в апреле 2019 года СБУ установила исполнителя убийства Шаповала, чье авто взорвалось в Киеве в июне 2017 года. Им оказался Шутов, арендовавший жилье в доме разведчика и заложивший взрывчатку, после чего сбежавший на Донбасс.

По данным Службы безопасности, теракт был организован российскими спецслужбами под кураторством ФСБ РФ и ГУ Генштаба ВС РФ, а возглавлял операцию генерал-лейтенант ФСБ Дмитрий Минаев. Шутов также готовил покушение на Шаповала, погибшего 27 июня 2017 года в Киеве в результате подрыва автомобиля.

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