- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
В Донецке раздались взрывы: что могло стать целью (фото, видео)
В воскресенье, 8 марта, в Донецке раздались взрывы, над городом — густой столб дыма.
В Донецке 8 марта раздались взрывы. Вероятно, есть попадание в военный объект РФ.
Об этом сообщают в Сети.
«Ракетный удар по временно оккупированному Донецку», — написал спикер министра обороны Украины Сергей Стерненко.
Он добавляет, что предварительно атакован важный объект противника.
«В городе очень масштабное задымление. Вероятно, попадание в состав боеприпасов», — отметил активист.
Напомним, временно оккупированный Донецк атаковали беспилотники. Часть города без света. Оккупационная администрация воздержалась от комментариев по поводу масштаба поражений и возможных последствий атаки. Информации о пострадавших тоже не было.