Украина
31
1 мин

В Донецке раздались взрывы: что могло стать целью (фото, видео)

В воскресенье, 8 марта, в Донецке раздались взрывы, над городом — густой столб дыма.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма

В Донецке 8 марта раздались взрывы. Вероятно, есть попадание в военный объект РФ.

Об этом сообщают в Сети.

Донецк

Донецк

«Ракетный удар по временно оккупированному Донецку», — написал спикер министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Он добавляет, что предварительно атакован важный объект противника.

«В городе очень масштабное задымление. Вероятно, попадание в состав боеприпасов», — отметил активист.

Донецьк

Напомним, временно оккупированный Донецк атаковали беспилотники. Часть города без света. Оккупационная администрация воздержалась от комментариев по поводу масштаба поражений и возможных последствий атаки. Информации о пострадавших тоже не было.

31
