В Донецкой области мать 18 лет хранила тело умершей дочери в квартире: подробности ужасной истории

Задержана женщина, которая хранила труп дочери дома

Реклама

В Константиновке Донецкой области полиция обнаружила мумифицированные останки женщины, которая умерла еще в 2006 году. На протяжении 18 лет тело лежало в квартире, где жила мать.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, 58-летняя женщина долго не заботилась о своих двух дочерях — не обеспечивала их едой, лечением и надлежащими условиями проживания. Дети жили без света, тепла и воды. Младшую дочь мать заставляла попрошайничать, а когда та отказывалась — угрожала наказанием.

Реклама

В декабре 2006 года старшая дочь, 22-летняя женщина, скончалась. Однако мать не уведомила об этом ни врачей, ни правоохранителей. Она уверяла младшую дочь, что сестра "спит и скоро проснется", и заставляла несколько дней спать рядом с телом умершей. Также она омывала и переодевала тело.

Когда младшей девушке исполнилось 19 лет, она сбежала из дома и пыталась начать новую жизнь. В 2025 году она обратилась к адвокатам и рассказала о пережитом. Полиция, получив соответствующую информацию, провела обыск в квартире, где и нашла мумифицированные остатки ее сестры.

58-летней женщине уже поставлено в известность о подозрении в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины) и надругательстве над телом умершего человека (ч. 1 ст. 297 УК Украины).

«Женщина сознательно не исполняла обязанности матери, из-за чего старшая дочь умерла, а после этого еще долго сохраняла тело в квартире», — сообщили в Константиновской окружной прокуратуре.

Реклама

Досудебное расследование проводит СО ОП №2 Краматорского районного управления полиции ГУНП в Донецкой области.

Ранее свою жуткую историю рассказала 31-летняя Зарина, которая родом из Константиновки Донецкой области.

Да, девушка 7 лет прожила в комнате с трупом своей сестры. Мать девушек верила, что ее старшая дочь жива, а родственники и соседи были безразличны к проблемам семьи.

«Моя мама сказала, что она жива, что с ней все нормально и что ее нужно уложить в постель и отогреть. Мы спали с мертвым человеком около 4–5 дней в одной постели. Потом уже я увидела изменения на теле. И я сказала об этом маме, и она ее перенесла на кровать. И в течение месяца я видела, как ее тело разлагается», — вспомнила трагическое прошлое Зарина.