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В Донецкой области начали принудительную эвакуацию еще из одного города: что известно
В населенных пунктах, из которых будет принудительная эвакуация, ориентировочно находится 928 детей.
В Донецкой области приступили к принудительной эвакуации семей с детьми из города Доброполье и еще нескольких населенных пунктов.
Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Начинаем эвакуацию семей с детьми принудительно из города Доброполье, сел Ганновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской общины и сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша Криворожской общины», - рассказал чиновник.
По его словам, в этих населенных пунктах ориентировочно находится 928 детей.
Решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.
Глава ОВА отмечает, что пребывание на территории Донбасса имеет постоянную опасность.
"Эвакируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности!", - подчеркнул он.
Как сообщалось, 16 июля российская армия нанесла удара управляемой авиабомбой по центру города Доброполье Донецкой области. Под удар попал мультимаркет "Аврора", в котором вроде бы были покупатели. По меньшей мере, четыре человека погибли.
Напомним, в Покровске до сих пор остается 1413 жителей. Инфраструктура в городе разрушена , ведь кафиры непрерывно изготавливают из разных видов оружия. Эвакуация из города продолжается - хотя с каждым днем она становится все более опасной.