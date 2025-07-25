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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
158
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В Донецкой области начали принудительную эвакуацию еще из одного города: что известно

В населенных пунктах, из которых будет принудительная эвакуация, ориентировочно находится 928 детей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Эвакуация.

Эвакуация. / © Associated Press

В Донецкой области приступили к принудительной эвакуации семей с детьми из города Доброполье и еще нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Начинаем эвакуацию семей с детьми принудительно из города Доброполье, сел Ганновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской общины и сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша Криворожской общины», - рассказал чиновник.

По его словам, в этих населенных пунктах ориентировочно находится 928 детей.

Решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Глава ОВА отмечает, что пребывание на территории Донбасса имеет постоянную опасность.

"Эвакируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности!", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 16 июля российская армия нанесла удара управляемой авиабомбой по центру города Доброполье Донецкой области. Под удар попал мультимаркет "Аврора", в котором вроде бы были покупатели. По меньшей мере, четыре человека погибли.

Напомним, в Покровске до сих пор остается 1413 жителей. Инфраструктура в городе разрушена , ведь кафиры непрерывно изготавливают из разных видов оружия. Эвакуация из города продолжается - хотя с каждым днем она становится все более опасной.



Дата публикации
Количество просмотров
158
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