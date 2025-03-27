На Донетчине объявили принудительную эвакуацию из 13 населенных пунктов: в чем причина

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию для семей с детьми

Реклама

В четверг, 27 марта, в Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми, прибавив в соответствующий перечень еще 13 населенных пунктов.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС утверждено начало эвакуации принудительным способом детей с их родителями или другими законными представителями из сел Краснополье, Матяшево и Новогришино Криворожской громады, города Белицкое, поселков Водяное и Черниговка, сел Светлое и Шевченко Добропольской громады, сел Куртовка, Кондратовка и Осыково Дружковской громады, а также поселка Новоселовка и села Шандриголово Лиманской громады.

Реклама

Вадим Филашкин уточнил, что всего в этих населенных пунктах проживают около 500 детей.

“Участились вражеские обстрелы, жертвами которых становятся дети. Поэтому должны усилить усилия на всех уровнях для того, чтобы уберечь их”, — подчеркнул он, отметив, что враг наносит удары даже по относительно тыловым громадам.

Напомним, ранее Вадим Филашкин сообщил, что территория обязательной эвакуации детей будет охватывать населённые пункты в пределах 15 км от линии фронта.