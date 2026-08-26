В Донецкой области создали две новые группировки войск: Зеленский назвал командующих

Война в Украине / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Украинские позиции на Донецком направлении существенно укрепят. Для этого созданы две обновленные группировки войск, которыми будут командовать Герои Украины Денис Прокопенко и Андрей Белецкий. Кроме того, украинские силы готовят масштабное масштабирование новейших технологий и кадровых решений на фронте.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном видеообращении.

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Совещание с военным руководством и новые назначения

По словам президента, решение о дальнейших действиях было принято после совещания с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, Генеральным штабом и министром обороны Евгением Хмарой. Кроме этого, глава государства отметил доклад командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерала Олега Апостола.

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Ключевым решением стало создание двух обновленных группировок в Донецкой области, командующими которых назначили Героев Украины Дениса Прокопенко и Андрея Белецкого.

Роботизация и «мидлстрайки» на Запорожском направлении

Президент также провел разговор с командирами в Запорожском направлении. По результатам этого обсуждения было принято решение существенно увеличить обеспечение войск необходимыми средствами, прежде всего наземными робототехническими комплексами (НРК).

«Это касается НРК — нужны решения, чтобы было больше производства и больше закупок», — подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства совместно с министром обороны и главкомом решили системно применять медстрайки, а также отметили необходимость кадровых изменений.

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Реакция сил беспилотных систем

В свою очередь командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди прокомментировал создание новых группировок, назвав это переходом к принципиально новому уровню ведения боевых действий.

Командующий СБС ВСУ Мадяр охарактеризовал создание новых группировок как начало Smart War и время сети центрической войны. Он отметил, что это предусматривает тотальную синхронизацию с Группировкой СБС для обеспечения кратчайшей цепочки «сенсор-стрелок». Также он призвал россиян готовиться к поражению.

«Мы устоим. Москва ляжет», — отметил он.

Война в Украине — последние новости

Напомним, днем 26 августа оккупированный Донецк попал под ракетный обстрел. В городе раздалась серия взрывов, а над одним из районов поднялся густой дым. Вероятной целью атаки мог стать штаб русских захватчиков.

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Также российские войска пытаются охватить Времен Яр в Донецкой области и создают угрозу украинской группировке, которая удерживает позиции в городе. Наиболее критической может оказаться ситуация в случае потери флангов.

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