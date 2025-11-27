ТСН в социальных сетях

Месяц на пятом этаже: собаку вытащили из дома после обстрела (видео)

Собака уже находится в центре ARK, проходит восстановление и лечение. Волонтеры говорят, что она очень ласковая и уже ищет дом и любящую семью.

Спасение собаки

Спасение собаки / © unsplash.com

Волонтеры провели уникальную и сложную спасательную операцию в Алексеево-Дружковке. Команда освободила собаку породы шарпей по имени Вива, которая в течение месяца оставалась заблокированной на пятом этаже разрушенного после "прилета" дома.

Об этом сообщает организация "Спасение животных Харьков".

Об инциденте сообщили местные волонтеры, которые заметили животное в окне, но не могли до него добраться. Из-за постоянной опасности ГСЧС уже не заходит в город, поэтому помочь собаке было некому.

Когда спасатели ARK прибыли на место, выяснилось, что все лестницы в доме полностью разрушены. Единственным вариантом было подниматься на крышу соседнего подъезда и переходить в квартиру сверху.

Несмотря на месяц в полной изоляции собака выжила. Когда спасатели добрались до нее, Вива встретила их с такой искренней радостью, что волонтеры назвали ее реакцию "невероятной" и "разрывной для сердца".

Вива уже находится в центре ARK, проходит восстановление и лечение. Волонтеры говорят, что она очень ласковая и уже ищет дом и любящую семью.

