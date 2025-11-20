В Донецкой области украинские силы сообщают об успешной зачистке Новопавловки — обозреватель

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Новопавловка в Донецкой области преимущественно зачищена силами обороны, а работы по проверке зданий продолжаются. Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

По его словам, попытка российских окупантов совершить «резкий и дерзкий маневр» на этот раз завершилась провалом. Украинские военные также приступили к зачистке к югу от поселка.

Мирошников отметил, что существует шанс ликвидировать и продвижение россиян в направлении Новопавловки от реки Волча в районе Ялты, однако призвал «не загадывать вперед», пока ситуация окончательно не стабилизируется.

Официальных подтверждений от Генштаба пока не поступало.

Напомним, в Запорожском направлении резко обострилась ситуация , и он становится одной из главных горячих точек фронта. По данным спикера УГА Сергея Братчука, российские войска пытаются продвинуться в сторону Гуляйполя и зайти в тыл украинским подразделениям, создавая плацдарм для дальнейших операций.

Враг уже захватил несколько населенных пунктов в Александровском и Гуляйпольском направлениях и может попытаться установить артиллерию в районе Степногорска, чтобы угрожать окрестностям Запорожья. Украинское командование готовит решение для стабилизации ситуации, и в ближайшие дни покажут, удастся ли сдержать наступление РФ.