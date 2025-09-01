В Донецкой области ВСУ освободили от оккупантов поселок Новоэкономическое

ВСУ

В Донецкой области украинские военные освободили поселок Новоэкономическое.

Об этом сообщил в понедельник Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации Генштаба, 31 августа бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» вошли в населенный пункт и установили там украинский государственный флаг.

На освобождение поселка военным понадобилось около двух недель, уточнили в ведомстве. Операция проводилась в рамках активных действий ВСУ в Донецкой области с целью восстановления контроля над населенными пунктами, которые находились под временной оккупацией.

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

