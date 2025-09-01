- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 1 мин
В Донецкой области ВСУ освободили от оккупантов поселок Новоэкономическое
Украинские военные вошли в населенный пункт и установили там государственный флаг.
В Донецкой области украинские военные освободили поселок Новоэкономическое.
Об этом сообщил в понедельник Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.
По информации Генштаба, 31 августа бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» вошли в населенный пункт и установили там украинский государственный флаг.
На освобождение поселка военным понадобилось около двух недель, уточнили в ведомстве. Операция проводилась в рамках активных действий ВСУ в Донецкой области с целью восстановления контроля над населенными пунктами, которые находились под временной оккупацией.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Донецкой области враг оккупировал Камышеваху, а также продвинулся возле Малиевки и Новоукраинки.