Украина
174
В Донецкой области ВСУ освободили от оккупантов поселок Новоэкономическое

Украинские военные вошли в населенный пункт и установили там государственный флаг.

Наталия Магдык
В Донецкой области украинские военные освободили поселок Новоэкономическое.

Об этом сообщил в понедельник Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации Генштаба, 31 августа бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» вошли в населенный пункт и установили там украинский государственный флаг.

На освобождение поселка военным понадобилось около двух недель, уточнили в ведомстве. Операция проводилась в рамках активных действий ВСУ в Донецкой области с целью восстановления контроля над населенными пунктами, которые находились под временной оккупацией.

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, ранее мы писали о том, что в Донецкой области враг оккупировал Камышеваху, а также продвинулся возле Малиевки и Новоукраинки.

