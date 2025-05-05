В Донецкой области задержали комбата, который "обложил данью" боевые выплаты своих подчиненных

Задержанный комбат / © СБУ

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Сотрудники СБУ и ДБР при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины ликвидировали в одной из бригад ВСУ схему незаконного начисления повышенных выплат.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По результатам совместных действий в Донецкой области задержан командир батальона военного соединения, который требовал с подчиненных «откаты» за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой.

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Как установило расследование, по представлению комбата его подчиненные получали полную сумму надбавки в размере 100 тыс. грн якобы за пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца.

Впрочем, по материалам дела, военные этого подразделения не находились на переднем крае так долго, а после получения выплаты каждый из них должен был «отчислить» командиру по 40 тыс. грн.

В случае отказа платить «дань» комбат угрожал подчиненным реальной отправкой «на ноль».

Задокументировано, что таким образом только за март этого года чиновник получил 920 тыс. грн «откатов».

Еще одну такую же он надеялся получить за апрель, но не успел этого сделать — фигуранта задержали «на горячем» во время передачи ему неправомерной выгоды.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенное с вымогательством).

Злоумышленник находится под стражей с альтернативой залогу в 49 млн. грн. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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