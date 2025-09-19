В Донецкой ОВА опровергли, что трое детей оставались без присмотра: все детали скандала

Начальник службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова опровергла информацию о том, что трое детей из Белозерской общины больше года находились без присмотра.

Об этом сообщает Укринформ.

«Действительно, есть семья, но… не в Покровской, а в Белозерской городской территориальной общине. Состоит из матери и троих детей. Два ребенка имеют врожденную тяжелую форму детского церебрального паралича и сопутствующие заболевания и их вес — это следствие болезни. Этим мальчикам 13 лет. А младший сын Платон, которому 10 лет, абсолютно здоров ребенок», — сказала Рыжакова.

Представительница ОВА отметила, что семья не состояла на учете социальных служб, а мать самостоятельно ухаживала за детьми.

«Указывают, что мать страдала психическими расстройствами, а также употребляла психотропные вещества. Но она на учете у врача-психиатра или врача-нарколога не состояла», — отметила представительница ОВА.

История получила огласку, когда младший сын Платон перестал выходить на связь со школой из-за переезда семьи. В это время они настраивали онлайн-связь, чтобы ребенок смог присоединяться к занятиям. Это заставило директора обратиться в Службу по делам детей, впервые посетившую семью в мае 2025 года. Специалисты увидели, что двое мальчиков нуждаются в эвакуации и реабилитации. Для них нашли заведение «Город добра» в Черновцах.

Начальник службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова сообщила, что дети находятся в заведении. Там приняли этих детей, принятие происходило по договору, то есть мать подписала договор с этим заведением, «где она и подписала ., что они должны публиковать все фото детей и вообще всю информацию о детях в средствах медиа».

А их мать переехала в Черновцы, где устраивается на работу, чтобы забрать сыновей и восстановить семью. Она отметила, что социальные службы предоставили семье всю необходимую помощь и сработали на 100%.

В то же время, благотворительная организация «Город добра» в своем сообщении в Facebook предоставила другую информацию:

Когда мальчиков эвакуировали в мае, мать отказалась сопровождать их.

По ее словам, она проходила стационарное лечение.

Братья, которым 13 лет, прибыли в заведение с критическим весом: 8 и 9 кг. Сейчас они набрали около 15% первоначального веса.

Мать дважды письменно подтверждала, что не планирует забирать детей из заведения, ссылаясь на свое психологическое состояние. Она переехала в Черновцы только недавно, после того как ее родной город приблизился к линии фронта.

«Истощение, старые переломы, которые не видели гипса, и пролежни — это состояние, в котором были дети раньше. Сломанные кости лечили йодом. Именно в таком состоянии ребята попали к нам. Информацию о прежней зависимости женщины подтвердила врач, который раньше вел семью по месту жительства. Сама мать в своем заявлении указала на серьезные психологические проблемы, не позволявшие ей выполнять родительскую обязанность. Именно поэтому она и не планирует забирать детей из центра и сама нуждается в реабилитации, которую мы начали предоставлять», — отметили в сообщении.

По информации Офиса генерального прокурора, начато расследование возможного бездействия социальных служб. Причиной стала ситуация с тремя детьми из Покровского района, которые, вероятно, больше года были без должного ухода.

Досудебное расследование открыто по статье о служебной халатности (ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Расследуются действия представителей службы по делам детей Белозерского городского совета.

Напомним, история 10-летнего Платона, который сам ухаживал за своими братьями в Донецкой области, всколыхнула общество. Дети жили в ужасных условиях, где старшие братья в 13 лет весили всего 8-9 кг. Врачи зафиксировали у них старые переломы, пролежни и другие последствия отсутствия должной медицинской помощи. Сломанные кости, по словам медиков, лечили только йодом.

Платон рассказал, что именно он заботился о братьях, и его слова подтверждаются знаниями мальчика об уходе за младенцами. Международно признанный принцип доверия к показаниям детей-пострадавших является ключевым в таких случаях.