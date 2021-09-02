В Дрогобыче снесут аварийный дом, под завалами которого погибли восемь человек

В Дрогобыче снесут аварийный дом, под завалами которого погибли восемь человек

Трагедия произошла еще два года назад. Все это время здание было под арестом.

В Дрогобыче Львовской области планируют демонтировать аварийный дом, в результате обвала которого погибли восемь человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Дрогобычского горсовета.

В конце августа исполнилось два года со дня взрыва жилого дома на улице Грушевского. Тогда из-за обвала подъезда под завалами погибли восемь человек, в том числе — дети. Позже семьям пострадавших на почти 41 млн гривен закупили 59 новых квартир.

"Что касается самого аварийного здания — длительное время на него был наложен арест, продолжались следственные действия и выяснялись причины обвала. В июне арест сняли. И теперь активно ищут организацию, или специалистов, которые в ближайшее время разберут здание. От метода контролируемого подрыва дома отказались", — рассказали в пресс-службе Дрогобычского городского совета.

Напомним, что под Киевом мужчине за долги заложили взрывчатку. Рядом с входной дверью гражданин увидел пластиковое ведро и с десяток бумажных открыток с текстом "Николай! Надо отдавать долги!".

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