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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
Количество просмотров
989
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В Дрогобыче сразились местные жители с мигрантами: что известно (видео)

В Дрогобыче словесная перепалка быстро переросла в конфликт.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Полиция.

Полиция. / © Getty Images

В Дрогобыче Львовской области вечером 12 июня произошел конфликт между мигрантами и местными жителями. Спор возник после замечания группе мужчин из-за их поведения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции во Львовской области.

«12 июня в Дрогобычский районный отдел полиции поступило сообщение о конфликте площади Рынок в Дрогобыче между группой мужчин, среди которых есть иностранцы», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что причиной инцидента стало нарушение общественного порядка группой лиц. Прохожие сделали им замечания. Впрочем, один из нарушителей, которым оказался 22-летний гражданин, вел себя агрессивно. Сотрудники полиции вмешались и прекратили противоправные действия.

«С заявлениями о совершении уголовных правонарушений участники происшествия в полицию не обращались и претензий друг к другу не высказывали», — подчеркнули правоохранители.

Впрочем, в отношении одного из участников инцидента полицейские составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство».

Драка в Дрогобыче.

Телеграмм-канал «Труха Львов» опубликовал видео, снятое накануне вечером в центре Дрогобыча. В сообщении отметили, что столкновение с участием мигрантов из Индии произошло прямо в центре города. По данным очевидцев, старшие мужчины сделали компании замечания из-за громкой брани на улице.

Вроде бы именно с этого начался словесный конфликт. Впрочем, он быстро перерос в драку.

Напомним, ранее мы писали о том, что в каких городах за неимением кадров привлекают иностранцев. В частности, в Черкассах к асфальтированию дорог в городе привлечены иностранные работники. В областном центре коммунальные предприятия испытывают большой дефицит рабочих профессий. В частности, не хватает слесарей, ремонтников, дворников, поэтому к этим работам чаще привлекают женщин.

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Дата публикации
Количество просмотров
989
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