В Дрогобыче сразились местные жители с мигрантами: что известно (видео)

Полиция. / © Getty Images

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В Дрогобыче Львовской области вечером 12 июня произошел конфликт между мигрантами и местными жителями. Спор возник после замечания группе мужчин из-за их поведения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции во Львовской области.

«12 июня в Дрогобычский районный отдел полиции поступило сообщение о конфликте площади Рынок в Дрогобыче между группой мужчин, среди которых есть иностранцы», — говорится в сообщении.

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Правоохранители установили, что причиной инцидента стало нарушение общественного порядка группой лиц. Прохожие сделали им замечания. Впрочем, один из нарушителей, которым оказался 22-летний гражданин, вел себя агрессивно. Сотрудники полиции вмешались и прекратили противоправные действия.

«С заявлениями о совершении уголовных правонарушений участники происшествия в полицию не обращались и претензий друг к другу не высказывали», — подчеркнули правоохранители.

Впрочем, в отношении одного из участников инцидента полицейские составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство».

Драка в Дрогобыче.

Телеграмм-канал «Труха Львов» опубликовал видео, снятое накануне вечером в центре Дрогобыча. В сообщении отметили, что столкновение с участием мигрантов из Индии произошло прямо в центре города. По данным очевидцев, старшие мужчины сделали компании замечания из-за громкой брани на улице.

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Вроде бы именно с этого начался словесный конфликт. Впрочем, он быстро перерос в драку.

Дата публикации 12:47, 13.06.26 Количество просмотров 28 Конфликт с мигрантами в Дрогобыче (видео)

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