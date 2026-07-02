В дронах и ракетах РФ использует около 35 тысяч иностранных компонентов: эксперт сделал эмоциональное заявление

Реклама

Во время массированной ночной атаки 2 июля Россия применила против Украины сотни дронов и десятки ракет, содержащих около 35 тысяч иностранных электронных компонентов. Речь идет преимущественно о продукции двойного или гражданского назначения, изготовленной известными мировыми компаниями.

Об этом написал эксперт Владислав Власюк.

В частности, речь идет о Texas Instruments, Analog Devices, Intel, AMD, STMicroelectronics, Infineon, NXP, Murata, Bosch, Toshiba, Raspberry, китайских и других.

Реклама

Такие комплектующие, по словам эксперта, через сети посредников попадают в российский военно-промышленный комплекс, где их используют для производства ракет и беспилотников. Несмотря на действие санкций и экспортного контроля, Россия все еще находит способы получения критически важных деталей.

«Именно поэтому всякий раз удивляет, когда отдельные производители и правительства до сих пор не реагируют достаточно решительно. Мы даем всю необходимую информацию. Если десятки тысяч ваших компонентов регулярно находят в российских ракетах и дронах, этого достаточно, чтобы пересмотреть систему контроля, дистрибуции и работы с рисковыми клиентами», — пишет он.

Несмотря на положительный эффект санкций и экспортного контроля, из-за которых Россия потеряла доступ к части необходимых комплектующих, действующих ограничений пока недостаточно.

Эксперт отмечают: пока российская оборонная промышленность имеет возможность получать за рубежом тысячи критически важных компонентов, она будет сохранять способность производить ракеты и беспилотники, которые используются для регулярных атак на украинские и другие города.

Реклама

Напомним, авиаэксперт Валерий Романенко считает, что Россия изменила тактику ударов, поскольку ее ракетный потенциал слабеет. Так, оккупанты все чаще бьют по жилым кварталам, чтобы увеличить количество жертв среди гражданских и посеять страх. По словам эксперта, главной целью российских массированных атак остается Киев. Кремль убежден, что удары по столице могут повлиять на ситуацию в Украине, потому концентрирует основные усилия именно на ней. Романенко отметил, что анализ последних массированных обстрелов не свидетельствует о накоплении Россией значительных запасов ракет. Враг пытается компенсировать это изменением тактики и ударами по жилой застройке.

Новости партнеров