В Дружковке из ледяной воды колективно достали неизвестного мужчину (видео)

Пострадавшего доставили в больницу, он в реанимации.
В Дружковке Донецкой области под лед провалился неизвестный мужчина. Очевидцы заметили, когда мужчина очутился в воде и вызвали спасателей.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.
Инцидент произошел в Дружковке на реке Кривой Торец в районе Театральной улицы. Местный житель заметил, как в ледяную воду упал мужчина и тонул и вызвал полицию и спасателей.
Сотрудники полиции вместе с местными жителями и спасателями стали доставать из воды мужчину. С применением спасательного круга и веревки удалось вытащить на берег и передать медикам.
В настоящее время спасенный мужчина находится в реанимации больницы в тяжелом состоянии. Его доставили с диагнозом "общее переохлаждение".
Полиция Дружковки призвала граждан быть осторожными на льду, особенно в период оттепели.
Напомним, что в селе Ивашкив, Кодымской территориальной громаде, во время зимней рыбалки на местном пруду в 80 метрах от берега, провалился под лед и скрылся мужчина.
Читайте также: