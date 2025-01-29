В Дружковке Красный Крест будет выдавать гражданам гуманитарную помощь в виде "Coca-Cola"

В Дружковке Донецкой области продолжается запись на получение гуманитарной помощи в виде напитков Coca-Cola.

Об этом сообщила Дружковская городская организация Общества Красного Креста Украины в Telegram.

Помощь доступна ряду уязвимых категорий граждан, которые еще не получали гуманитарной помощи от Красного Креста в Дружковке в 2024 году. В список получателей входят: люди с инвалидностью, безработные с 2022-2025 года, пожилые люди (65+), внутренне перемещенные лица (ВПЛ), одинокие родители, многодетные семьи, а также лица, у которых разрушено или повреждено жилье.

Для получения помощи необходимо предоставить оригиналы документов: паспорт гражданина Украины, ИНН, документ, подтверждающий принадлежность к одной из категорий и свидетельство о рождении детей (если есть).

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