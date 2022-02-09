В Дружковке мужчина порезал ножом работников "Донецкоблгаза" и поджег свой дом

Двое из них получили ранения в грудную клетку и подбородок.

В Дружковке Донецкой области в больницу с ножевыми ранениями попали двое газовщиков. На них напал потребитель, когда они приехали к нему и обнаружили несанкционированное подключение.

Об этом сообщают на сайте "Донецкоблгаз".

Инцидент произошел на улице Киевской в Дружковке. Работники газового хозяйства приехали к указанному абоненту, чтобы проверить газовое оборудование.

"Потребитель как раз был дома и пустил сотрудников. Но когда они обнаружили наличие несанкционированного скрытого газопровода и начали составлять об этом соответствующие документы, дружковчанин схватил нож и бросился с ним на сотрудников "Донецкоблгаза". Двое из них полчили ранения в грудную клетку и подбородок". Одному нападавший ножом испортил одежду", — сообщают в компании.

Пострадавшие вызвали на место происшествия медиков, правоохранителей и спасателей, поскольку нападавший после атаки на работников облгаза пытался сжечь свой дом.

Агрессивного дружковчанина задержали. По фактам нанесения телесных повреждений работникам облгаза полиция проводит проверку.

Напомним, что Запорожье в больницу доставили коммунальщика, которого ранили ножом во время исполнения служебных обязанностей.

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