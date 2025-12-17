ТСН в социальных сетях

В Дружковке россияне атаковали спасателей, которые ехали на вызов (фото)

Пожарное авто в Дружковке стало мишенью для российского FPV-дрона. Есть раненые и повреждения техники.

Ирина Лабьяк
Один из раненых спасателей, которых россияне в Дружковке атаковали FPV-дроном

Дополнено новыми материалами

В Дружковке Донецкой области российская армия атаковала FPV-дроном спасателей, когда они ехали на вызов о пожаре. Четверо чрезвычайников получили ранения.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Дружковке из-за попадания вражеского FPV-дрона в автоцистерну были ранены четверо работников ГСЧС. Их эвакуировали в больницу. Поврежден и пожарный автомобиль.

В ГСЧС отметили, что россияне целенаправленно наносят удары по чрезвычайникам, которые ежедневно спасают жизни мирных жителей и ликвидируют последствия обстрелов.

«Такие действия являются очередным свидетельством того, что агрессор не останавливается ни перед чем и сознательно нарушает нормы международного гуманитарного права!» — добавили в службе.

К слову, российские оккупанты 17 декабря прицельно ударили по объекту тепловой генерации в Херсоне. Глава ОВА Александр Прокудин предупредил о возможности перебоев с теплом.

