В ДТЭК опровергли призыв о выезде гражданских из Украины ради экономии электричества

В интервью британским журналистам Максим Тимченко четко отметил: "У нас нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно уезжать".

В ДТЭК опровергли информацию, что якобы гендиректор компании Максим Тимченко призвал гражданских уехать из Украины, чтобы сэкономить электроэнергию. В компании подчеркнули, что на сегодняшний день нет необходимости покидать наше государство.

Официальное опровержение опубликовали на сайте ДТЭК, опубликовав фрагмент видео из интервью BBC.

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В ДТЭК уверяют, что в интервью британским журналистам Максим Тимченко четко отметил: "У нас нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно уезжать". Кроме того, как сообщают, Тимченко отметил, что они вместе с Минэнерго и другими энергетическими компаниями делают все возможное для того, чтобы энергосистема работала стабильно.

"ВСУ, энергетики и каждый украинец совершают чудо, удерживая энергосистему. И именно поэтому сегодня нет настоятельной необходимости покидать Украину. Удерживать работу энергосистемы удается уникальными решениями и сложной системой балансировки, в том числе, посредством стабилизационных отключений", — говорится в заявлении ДТЭК.

Массированные атаки России по энергосистеме Украины

15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по городам Украины, атакуя объекты критической инфраструктуры. После атак стали применять внеплановые графики отключения электроэнергии для стабилизации энергосистемы. Больше всего пострадал центр и запад Украины.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что полное отключение электроэнергии в Киеве возможно, однако не продлится слишком долго.

Зимовать придется за границей - из-за обстрелов россиян ситуация с энергосистемой сверхсложная

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