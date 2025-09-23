ТСН в социальных сетях

Украина
57
1 мин

В ДТЭК показали, как адаптируют рабочее пространство на промышленных предприятиях для нужд ветеранов с инвалидностью

В компании ДТЭК показали, как впервые в Украине адаптировали надземную поверхность шахты для работы ветеранов с инвалидностью.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Мы - Украина" об одном из угледобывающих предприятий компании на Днепропетровщине.

Отмечается, только на это предприятие после службы вернулось уже 58 ветеранов. Среди них есть и те, кто в результате войны получил инвалидность. Кто-то, как и до службы, если позволяет здоровье, работает по специальности. Некоторые после тяжелых ранений овладевают новыми специальностями.

В компании подчеркнули, что для ветеранов есть возможность переучиться на новую профессию для работы на поверхности. Поэтому для их нужд на предприятии было переоборудовано рабочее пространство и бытовые помещения.

В частности, в определенных местах смонтировали поручни, адаптировали уборные, душевые, установили удобные указатели, контрастные ленты в зонах, где необходимо повышенное внимание, и реализовали другие устройства.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

