В ДТЭК рассказали, будут ли отключать свет в домах по жалобам жителей других домов

В компании отметили, что большинство отключений происходит дистанционно, а их небольшая часть нуждается в физическом выезде персонала.

Компания ДТЭК не будет отключать свет в домах по жалобам других жильцов, как об этом сообщали некоторые СМИ.

Об этом заявила пресс-служба компании.

"Компания не проводит никаких отключений "по жалобам" в любом из регионов, где работают "ДТЭК Сети"", — говорится в сообщении.

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В компании отметили, что большинство отключений происходит дистанционно, а их небольшая часть нуждается в физическом выезде персонала.

По возможности, бригады также выезжают на линии, питающие критическую инфраструктуру, чтобы в ручном режиме отключить питающиеся дома от той же сети.

"Для обеспечения социальной справедливости и обеспечения равных условий для людей призываем балансодержателей (ЖСК и ОСМД) домов, подключенных к критической инфраструктуре, отключать их собственноручно", — отметила пресс-служба.

Это позволит снизить количество и продолжительность отключений для украинцев.

Ранее глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявлял, что компания ДТЭК рассматривает возможность создания специальных аварийных бригад, которые на жалобы граждан будут выключать дома, в которых есть свет.

Напомним, 14 января Россия нанесла массированный удар по Украине. Попадание в энергетические объекты зафиксировано в пяти областях – Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Харьковской.

Свет будет исчезать чаще: украинцы перестали экономить электроэнергию

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