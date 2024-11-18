В ДТЭК сообщили, какая ситуация с электроэнергией в Одесской области

В области продолжаются аварийные ремонтные работы.
Энергетики вернули свет для 400 тысяч домов Одесщины после массированной атаки. Графики стабилизационных отключений пока не применяются, продолжаются экстренные отключения света.
Об этом сообщает ДТЭК.
Известно, что:
- за прошедшие сутки энергетикам удалось вернуть свет для 400 тысяч семей.
- без электроснабжения остаются 321 тысяча клиентов в Одессе и области.
"Самая сложная ситуация в южной части города. Значительно повреждено магистральное энергетическое оборудование. Пока нет возможности заживить объекты водо- и теплоснабжения микрорайона Таирова и прилегающих территорий", – говорится в сообщении.
Энергетики работают на местах. Работа будет продолжаться круглосуточно, пока не удастся подать напряжение.
"Работаем 24/7, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуться к прогнозируемым графикам", – подытожили специалисты.
Ранее графики отключений электроэнергии для некоторых областей, критические объектыкоторых накануне потерпели поражения, речь идет о Ивано-Франковской и Львовской областях.
Читайте также: