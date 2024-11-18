В ДТЭК сообщили, какая ситуация с электроэнергией в Одесской области

Энергетики вернули свет для 400 тысяч домов Одесщины после массированной атаки. Графики стабилизационных отключений пока не применяются, продолжаются экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК.

Известно, что:

за прошедшие сутки энергетикам удалось вернуть свет для 400 тысяч семей.

без электроснабжения остаются 321 тысяча клиентов в Одессе и области.

"Самая сложная ситуация в южной части города. Значительно повреждено магистральное энергетическое оборудование. Пока нет возможности заживить объекты водо- и теплоснабжения микрорайона Таирова и прилегающих территорий", – говорится в сообщении.

Энергетики работают на местах. Работа будет продолжаться круглосуточно, пока не удастся подать напряжение.

"Работаем 24/7, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуться к прогнозируемым графикам", – подытожили специалисты.

Ранее графики отключений электроэнергии для некоторых областей, критические объектыкоторых накануне потерпели поражения, речь идет о Ивано-Франковской и Львовской областях.

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