В ДТП на Черниговщине погиб 23-летний водитель: врезался в неработающий блокпост

Молодой человек не справился с управлением.

В Черниговской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погиб водитель автомобиля.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Правоохранители установили, что 23-летний водитель автомобиля Renault Scenic не справился с управлением и столкнулся со сооружением неработающего блокпоста. От полученных травм погиб на месте.

В настоящее время открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Одесской области водитель наехал на припаркованный грузовик — есть жертвы.

Читайте также: