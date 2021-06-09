В ДТП на Херсонщине погиб свободовец Эдуард Жмутский с женой и младшей дочерью

Старшая дочь в крайне тяжелом состоянии госпитализирован, сейчас находится в коме.

В ДТП на Херсонщине погиб свободовец Эдуард Жмутский с женой Мариной и младшей дочерью Златой.

Страшная трагедия произошла во вторник, 8 июня, в Херсонской области на трассе М-14.

Об этом сообщил председатель политической партии "Свобода" Олег Тягнибок.

По данным Тягнибока, старшая дочь Алина в крайне тяжелом состоянии госпитализирована, сейчас находится в коме.

"Эдуард был заместителем председателя Кропивницкой областной организации ВО "Свобода", Марина — руководителем областной организации Объединение украинок "Яворина" и депутатом Новгородковского поселкового совета от "Свободы". Их младшая дочь Злата в этом году должна была идти в первый класс, старшая Алина — только закончила школу... Искренние соболезнования семье и близким. Молимся за здоровье Алины", — написал глава "Свободы" в Facebook.

Напомним, в Херсонской области в Скадовске суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП на херсонской трассе. В столкновении легковушки и микроавтобуса погибли четыре человека, трое из которых были детьми. Виновной признали 45-летнюю женщину, которая была за рулем Volkswagen Golf.

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