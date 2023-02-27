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В ДТП на Киевщине одна женщина погибла под колесами грузовика, а вторая с ампутированной конечностью - в скорой

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В ДТП на Киевщине одна женщина погибла под колесами грузовика, а вторая с ампутированной конечностью - в скорой

Фото: Полиция Киевской области

Двух женщин-пешеходов сбил грузовик, который столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В воскресенье, 26 февраля, на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП, в котором погибли две женщины.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

"В 18 часов грузовой автомобиль, под управлением 36-летнего белоцерковца, совершал разворот в разрешенном месте. В этот момент 33-летний водитель Volkswagen допустил столкновение с грузовиком, который в результате заноса совершил наезд на двух пешеходов", — говорится в сообщении.

© Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области
© Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области

Одна из пешеходов - 40-летняя женщина, погибла сразу под колесами грузовика. Вторая, 62-летняя женщина с ампутированной концовкой, скончалась по дороге в больницу в автомобиле скорой помощи.

Полицейские следственного управления Киевской области по факту ДТП со смертельным исходом начали досудебное расследование по ч.3 ст. 286 УК.

Напомним, утром 27 февраля в Кривом Роге столкнулись автомобили Dodge Ram и ВАЗ 2104. В ДТП погибли два человека — водитель и пассажир "Жугулей". Еще один человек выжил.

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Дата публикации
Просмотры
1173
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