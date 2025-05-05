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В ДТП на Полтавщине погибли полицейский и военный из ТЦК — подробности (фото)
В полицейском автомобиле, попавшем в аварию, находились четыре человека, среди которых один гражданский.
На Полтавщине, на трассе Кременчуг-Полтава, произошло лобовое столкновение автомобилей — масштабное ДТП. В аварии погибли 23-летний полицейский Анатолий Ильяшенко и 36-летний сержант Виктор Боровко.
Об этом сообщает патрульная полиция Полтавщины и Полтавский областной ТЦК.
Анатолий Ильяшенко служил в правоохранительных органах с марта этого года. У него остались родители, которые больше не дождутся его дома.
Коллеги откусываются об Анатолии, как об искреннем, добром, преданном своему делу.
«Всегда с открытым сердцем и готовностью помочь», — говорят они.
По данным Полтавского областного ТЦК и СП, второй погибший Виктор Боровко.
«Он еще в 2015 году подписал контракт с ВСУ, участвовал в АТО в рядах 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. В 2022 году он вернулся в 25 бригаду. Участвовал в боях за Авдеевку, Каменку, Верхнеторецкое. После тяжелой контузии его перевели в Полтавский районный ТЦК и СП», — говорится в сообщении.
Известно, что Анатолий и Виктор погибли при исполнении своих служебных обязанностей. Местные СМИ информируют, что в полицейском автомобиле, попавшем в аварию, находились четыре человека, среди которых один гражданский.
В результате инцидента произошло лобовое столкновение между полицейским автомобилем и легковушкой. По предварительным данным, гражданское лицо и еще один патрульный получили травмы.
Напомним, в ДТП трагически погиб известный украинский композитор Андрей Гураль.
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