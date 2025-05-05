В ДТП на Полтавщине погибли полицейский и военный из ТЦК — подробности (фото)

На Полтавщине произошло масштабное ДТП / © autotheme.info

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На Полтавщине, на трассе Кременчуг-Полтава, произошло лобовое столкновение автомобилей — масштабное ДТП. В аварии погибли 23-летний полицейский Анатолий Ильяшенко и 36-летний сержант Виктор Боровко.

Об этом сообщает патрульная полиция Полтавщины и Полтавский областной ТЦК.

Анатолий Ильяшенко служил в правоохранительных органах с марта этого года. У него остались родители, которые больше не дождутся его дома.

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23-летний полицейский Анатолий Ильяшенко

Коллеги откусываются об Анатолии, как об искреннем, добром, преданном своему делу.

«Всегда с открытым сердцем и готовностью помочь», — говорят они.

Второй погибший — Виктор Боровко, работник ТЦК

По данным Полтавского областного ТЦК и СП, второй погибший Виктор Боровко.

«Он еще в 2015 году подписал контракт с ВСУ, участвовал в АТО в рядах 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. В 2022 году он вернулся в 25 бригаду. Участвовал в боях за Авдеевку, Каменку, Верхнеторецкое. После тяжелой контузии его перевели в Полтавский районный ТЦК и СП», — говорится в сообщении.

Известно, что Анатолий и Виктор погибли при исполнении своих служебных обязанностей. Местные СМИ информируют, что в полицейском автомобиле, попавшем в аварию, находились четыре человека, среди которых один гражданский.

В результате инцидента произошло лобовое столкновение между полицейским автомобилем и легковушкой. По предварительным данным, гражданское лицо и еще один патрульный получили травмы.

Напомним, в ДТП трагически погиб известный украинский композитор Андрей Гураль.

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