В ДТП на Ровенщине пострадали 10 человек, среди них — 4 детей: детали жуткой аварии

Травмы получили шесть взрослых и четверо детей – от одного до 15 лет.

В Ровенской области в результате ДТП травмировались десять человек, среди них — четверо детей.

Об этом пишет полиция Ровенской области.

Инцидент произошел 8 августа на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" в Варасском районе.

В результате столкновения автомобилей Volkswagen Taurang и Mitsubishi Pagero sport травмы получили шесть взрослых в возрасте от 18 до 60 лет и четверо детей — от одного до 15 лет.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивают медики.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Статья предусматривает штраф от 51 до 85 тысяч гривен, либо исправительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять автомобилем до трех лет.

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Напомним, что 6 июля в Ровенской области в страшном ДТП погибли 14 человек, в том числе 6-летний ребенок. Водитель автоцистерны выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с маршруткой "Ровно-Хмельницкий". В ДТП в частности погиб военный, приехавший с фронта в отпуск, вместе с женой и ребенком.

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