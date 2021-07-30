В ДТП на трассе Днепр-Запорожье столкнулись 4 авто: есть жертвы

30-летний водитель грузового микроавтобуса погиб на месте.
Один погибший и четверо пострадавших, среди них двое детей в ДТП на трассе Днепр-Запорожье.
Об этом говорится в ТСН.14.00.
Там столкнулись две легковушки, грузовой бус и бензовоз. По предварительным данным, «Фольксваген» ехал в сторону Запорожья и не разминулся с грузовым микроавтобусом, который двигался в том же направлении. От удара оба вылетели на встречку. Легковушка оказался на обочине, бус перевернулся. И там у него врезались еще один легковой и бензовоз.
30-летний водитель грузового микроавтобуса погиб на месте. Свидетели вытащили из искореженного легкового 47-летнего водителя и пятилетнего мальчика. Еще двух пассажиров — тринадцатилетнего подростка и 37-летнюю женщину доставали спасатели.
Также травмирован водитель «Фольксвагена» второй легковушки.