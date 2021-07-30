В ДТП на трассе Днепр-Запорожье столкнулись 4 авто: есть жертвы

В ДТП на трассе Днепр-Запорожье столкнулись 4 авто: есть жертвы

30-летний водитель грузового микроавтобуса погиб на месте.

Один погибший и четверо пострадавших, среди них двое детей в ДТП на трассе Днепр-Запорожье.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Там столкнулись две легковушки, грузовой бус и бензовоз. По предварительным данным, «Фольксваген» ехал в сторону Запорожья и не разминулся с грузовым микроавтобусом, который двигался в том же направлении. От удара оба вылетели на встречку. Легковушка оказался на обочине, бус перевернулся. И там у него врезались еще один легковой и бензовоз.

30-летний водитель грузового микроавтобуса погиб на месте. Свидетели вытащили из искореженного легкового 47-летнего водителя и пятилетнего мальчика. Еще двух пассажиров — тринадцатилетнего подростка и 37-летнюю женщину доставали спасатели.

Также травмирован водитель «Фольксвагена» второй легковушки.

Новости Украины: в ДТП на трассе "Днепр-Запорожье" погиб один человек

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