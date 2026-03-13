В ДТП под Киевом погиб один из самых известных в Украине экологов

Эколог Владимир Борейко / © УНІАН

Реклама

Известный украинский эколог и защитник природы Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом. Трагедия произошла 13 марта, обстоятельства аварии пока неизвестны.

О смерти Борейко сообщила его жена, журналистка Ольга Мусафирова.

Информацию о дате и месте прощания семья пообещала обнародовать позже.

Реклама

«В ДТП под Киевом погиб мой муж, Владимир Борейко, известный украинский эколог. О времени и месте похорон наша семья сообщит дополнительно», — говорится в сообщении.

Владимир Борейко — что известно об экологе

Владимир Борейко был одним из ведущих деятелей природоохранного движения в Украине. Он возглавлял общественную организацию «Киевский эколого-культурный центр» и был главным редактором «Гуманитарно-экологического журнала».

Будущий эколог родился 5 октября 1958 года. Образование получал в Донецком государственном университете, где во время учебы руководил студенческой дружиной охраны природы.

В разные годы работал в Президиуме Украинского общества охраны природы, а также в Министерстве охраны окружающей природной среды Украины. Из министерства уволился по собственному желанию в знак протеста против бездеятельности руководства.

Реклама

Борейко был автором более 200 книг и более 700 научных публикаций, посвященных охране природы, зоозащите и экологической этике. Он также принимал участие в создании 18 природоохранных законов Украины.

Среди его инициатив — кампании против использования капканов, коммерческой охоты на зубров и отлова дельфинов. При его участии в 20 областях Украины были созданы сотни объектов природно-заповедного фонда.

В 2010 году указом президента Виктора Ющенко Владимиру Борейко присвоили звание «Заслуженный природоохранник Украины». Он также был членом Комиссии по охраняемым природным территориям Международного союза охраны природы.

Напомним, ранее в городе Бровары, что на Киевщине, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь человека. Легковой автомобиль насмерть сбил женщину прямо на регулируемом перекрестке.