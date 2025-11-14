В ДТП погиб известный правозащитник из Луганщины Павел Лисянский: что о нем известно

Павел Лисянский / © Facebook

Известный украинский правозащитник, доктор философии по политическим наукам и один из основателей «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский трагически погиб в ночь на 14 ноября в результате дорожно-транспортного происшествия.

О смерти Лисянского сообщили его коллеги, в частности адвокат Вера Ястребова и Институт стратегических исследований и безопасности, директором которого он был, на своих страницах в Facebook.

«Боль. Утрата и горе. Я обязательно напишу, но не сейчас», — написала Вера Ястребова.

Что известно о Павле Лисянском

По информации Института стратегических исследований и безопасности, Павел Лисянский — доктор философии по политическим наукам, докторант Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Украины, доцент кафедры политических наук Национального университета «Одесская юридическая академия», директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник, лауреат международной премии в области защиты прав человека, исследователь внешне инспирированного сепаратизма, Мастер спорта, соавтор книги «Takeover».

«Он олицетворял собой украинский Донбасс и все делал, что показать действия оккупантов. Но даже это лишь часть правды о нем», — написали представители института.

Как сообщает движение «Честно», Павел Лисянский родился в 1987 году в Антраците, Луганская область, был влиятельной фигурой в украинской правозащитной сфере и политологии. Являлся одним из основателей и руководителей «Восточной правозащитной группы». Его деятельность была сосредоточена на исследовании внешне инспирированного сепаратизма и защите прав человека.

Лауреат международной премии по защите прав человека, а также лауреат престижной Немецко-Французской премии за защиту прав человека и верховенства права. С 2018 года занимал должность Представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях, с которой был отстранен в 2020 году.

