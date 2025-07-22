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В ДТП погиб командир бригады "Лють" Максим Казбан — что известно
Глава Национальной полиции Украины назвал Казбана настоящим воином и патриотом.
В Донецкой области в ДТП погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють».
Об этом сообщили в Нацполиции.
В частности, Иван Выговский — председатель в Национальной полиции Украины написал, что сегодня, 22 июля, в ДТП погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють» Максим Казбан.
«Непоправимая потеря в нашей полицейской семье… Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самые трудные времена… Настоящий воин и патриот своей страны», — отметил Выговский.
Он выразил соболезнования родным, близким Максима Казбана, а также всем полицейским, «кому удалось его знать».
Максим Казбан стал командиром Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють» в 2024 году. В сентябре прошлого года он получил боевое знамя.
«Для меня честь возглавить Объединенную штурмовую бригаду „Лють“. Я уверен, что мы с гордостью и честью будем нести наше боевое знамя и выполнять поставленные перед нами задачи», — отметил тогда Максим Казбан.
Напомним, под Кривым Рогом в ДТП погиб всемирно известный украинский фотограф Давид Дубницкий.
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