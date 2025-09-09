ТСН в социальных сетях

Украина
4712
1 мин

В ДТП погиб защитник, который вернулся после трех лет плена

24-летний герой из Харьковской области погиб в ДТП после возвращения из плена.

Наталия Магдык
Сергей Ганус

Сергей Ганус

В ДТП погиб 24-летний украинский военный Сергей Ганус из Харьковской области, который вернулся после трех лет плена в Украину.

Трагическое известие сообщила глава Краснокутской громады Ирина Карабут в Facebook.

«В апреле мы искренне радовались возвращению из российского плена нашего земляка из села Константиновка — Гануса Сергея Александровича, 2001 года рождения. Но вчера страшная весть всколыхнула всех — в результате автокатастрофы жизнь Героя трагически оборвалась», — написала она.

По ее словам, Сергей родился в селе Константиновка Краснокутской громады. Он участвовал в АТО и с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины. С 2022-го по 2025 год находился в российском плену и был освобожден в апреле этого года.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский парамедик, защитница «Азовстали» Екатерина Полищук «Пташка» попала в ДТП. ДТП произошло, когда она ехала на такси в Киеве.

Новость дополняется
