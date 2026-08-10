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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В ДТП погибла украинская бизнесвумен, директор популярной сети: что известно (фото)

Директор бизнес-направления Eva Beauty Василиса Петлицкая погибла в ДТП.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В ДТП погибла украинская бизнесвумен, директор популярной сети: что известно (фото)

Василиса Петлицкая Фото: Руслан Шостак/

Директор бизнес-направления Eva Beauty Василиса Петлицкая погибла в дорожно-транспортном происшествии. Она более 10 лет работала в компании, пройдя путь от руководительницы рекламного отдела до директора отдельного бизнес-направления.

О гибели Петлицкой сообщил владелец корпорации Terwin Руслан Шостак в Facebook.

«Она пришла к нам совсем молодой девушкой и все годы росла и развивалась вместе с компанией», — написал Шостак.

По его словам, Петлицкая была душой коллектива и искренне любила свою работу.

«Мы будем помнить ее живой, светлой, яркой. Такая она навсегда останется для нас», — отметил владелец Terwin.

У Василисы Петлицкой осталось трое детей. В компании заявили, что будут поддерживать ее семью.

Что известно о деятельности Василисы Петлицкой

«Детали имеют значение. Я всегда это знала, но в темпе жизни уделяешь все меньшее значение мелкому», — написала в одном из своих постов в Instagram Василиса Петлицкая.

Тогда речь шла о личном присутствии бизнесвумена в соцсетях и ведении собственных рубрик, как части развития компании, где работала Василиса Петлицкая.

Петлицкая возглавляла Eva Beauty с апреля 2024 года. До этого почти семь лет работала в маркетинговом направлении компании. В частности, она была заместителем маркетингового директора и руководила рекламным отделом.

Одним из ключевых профессиональных проектов Петлицкой стало развитие Eva Beauty — формата сети с расширенным ассортиментом профессиональной и селективной косметики, консультациями и дополнительными сервисами для клиентов.

Напомним, ранее речь шла о фотографе и морском пехотинце Константине Гузенко, который трагически погиб в результате ракетного удара на фронте.

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