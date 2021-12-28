В ДТП с маршруткой в Одесской области пострадали шесть человек: медики рассказали о состоянии пострадавших

В ДТП с маршруткой в Одесской области пострадали шесть человек: медики рассказали о состоянии пострадавших

Пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

Шесть человек пострадали в аварии, которая накануне произошла на трассе Одесса-Николаев.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 28 декабря.

В Одесской области маршрутка выехала на встречную полосу и там столкнулась с легковушкой. В рейсовом автобусе было 11 пассажиров. Четверо, в том числе ребенок, травмировались. Их госпитализировали в медучреждения. В больнице оказались и водители обоих транспортных средств. Все пациенты в состоянии средней тяжести с черепно-мозговыми травмами и переломами, говорят врачи.

Известно, что ДТП произошло на скользкой дороге, потому что на путях вокруг Одессы сильный гололед.

ДТП на трассе "Одесса – Николаев": маршрутка в лобовую столкнулась с легковушкой

Как сообщалось, какая ответственность предусмотрена для виновников аварий с участием маршруток, в которых ежегодно гибнут и калечатся украинцы, и как завершаются в судах дела о таких ДТП – читайте по ссылке.

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