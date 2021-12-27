В ДТП с микроавтобусом на трассе Одесса-Николаев пострадали пять человек, в том числе ребенок

В ДТП с микроавтобусом на трассе Одесса-Николаев пострадали пять человек, в том числе ребенок

В момент столкновения в салоне рейсового микроавтобуса находились одиннадцать человек.

В Одесской области вечером в воскресенье, 26 декабря, в результате столкновения рейсового микроавтобуса Mercedes с легковым автомобилем BMW пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний.

Об этом сообщается в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что инцидент произошел около 20:30 на 234 км трассы Одесса-Николаев, когда водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с BMW.

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По данным правоохранителей, в момент аварии в салоне Mercedes находились одиннадцать пассажиров. "В настоящее время в больницу доставили пять человек: обоих водителей и трех пассажиров микроавтобуса, среди которых один несовершеннолетний", — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП будет выяснять следственно-оперативная группа по расследованию ДТП Следственного управления ГУНП в Одесской области. "Решается вопрос о ее правовой квалификации", — добавили полицейские.

Какая ответственность предусмотрена для виновников аварий с участием маршруток, в которых ежегодно гибнут и калечатся украинцы, и как завершаются в судах дела о таких ДТП – читайте по ссылке.

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