В Дубно в результате наезда поезда погиб 27-летний мужчина: фото

Машинист электропоезда сообщением "Львов-Здолбунов", 51-летний здолбуновчанин, несмотря на примененное экстренное торможение, допустил наезд на мужчину, который внезапно появился на путях.
В Дубне в Ровенской области в результате наезда поезда погиб местный житель.
Об этом сообщила полиция Ровенской области.
Трагический случай произошел в воскресенье, 16 февраля, около 13.30.
Следователь предварительно установил, что машинист электропоезда сообщением "Львов-Здолбунов", 51-летний здолбуновчанин, несмотря на примененное экстренное торможение, допустил наезд на мужчину, который внезапно появился на путях.
Пешеход получил смертельные травмы. Им оказался 27-летний дубенчанин.
По факту нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте следователь следственного управления начал досудебное расследование по ч.3 ст. 276 УК Украины.
Напомним, в Сумской области произошла жуткая трагедия: под колесами поезда погибли двое детей.