В Дубно в результате наезда поезда погиб 27-летний мужчина: фото

Машинист электропоезда сообщением "Львов-Здолбунов", 51-летний здолбуновчанин, несмотря на примененное экстренное торможение, допустил наезд на мужчину, который внезапно появился на путях.

В Дубне в Ровенской области в результате наезда поезда погиб местный житель.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Трагический случай произошел в воскресенье, 16 февраля, около 13.30.

Следователь предварительно установил, что машинист электропоезда сообщением "Львов-Здолбунов", 51-летний здолбуновчанин, несмотря на примененное экстренное торможение, допустил наезд на мужчину, который внезапно появился на путях.

В Дубне поезд сбил мужчину

Пешеход получил смертельные травмы. Им оказался 27-летний дубенчанин.

По факту нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте следователь следственного управления начал досудебное расследование по ч.3 ст. 276 УК Украины.

В Дубне поезд сбил мужчину

Напомним, в Сумской области произошла жуткая трагедия: под колесами поезда погибли двое детей.