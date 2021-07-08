В двух детских садах Одессы и городской больнице нашли кишечную палочку и микробное загрязнение

В двух детских садах Одессы и городской больнице нашли кишечную палочку и микробное загрязнение

В детских садах провели плановую проверку безопасности питания детей.

В двух одесских детских садах обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины".

По данным специалистов, отклонения от действующих нормативов установлено в дошкольных учреждениях №304 и №106 — там обнаружены бактерии группы кишечной палочки в готовых блюдах.

Кроме того, в КНП "Городская клиническая больница №1" обнаружили микробное загрязнение кухонной посуды.

Всего в Одессе в течение апреля-июня 2021 проверили 17 заведений. Из них семь садов, три школы, четыре учреждения для социально незащищенных людей, два медучреждения и один дом ребенка. Информация о полученных результатов была доведена до руководителей учреждений.

Напомним, в Одесской области массово заболели дети, которые приехали в лагерь в поселке Сергеевка. Первые больные появились на следующий день после заезда. Там работали эпидемиологи.

У всех пострадавших обнаружили острый гастроэнтероколит (воспаление желудка и кишечника), который спровоцировала патогенная кишечная палочка.

Источником заражения эксперты считают готовые блюда, которые они употребляли в пищеблоке детского лагеря, когда проходили там футбольные соревнования.

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