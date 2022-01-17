В двух городах Украины школы переводят на дистанционное обучение: это произошло не из-за COVID-19

В двух городах Украины школы переводят на дистанционное обучение: это произошло не из-за COVID-19

Из-за постоянных сообщений о "минировании" в школах срывается учебный процесс.

В Черкассах и Николаеве часть школ от 18 января хотят перевести на дистанционную учебу. Это произошло из-за постоянных сообщений о "минировании".

Об этом сообщают в Черкасском городском совете и в управлении образования Николаевского городского совета.

В городском совете Черкасс от 17 января рекомендовали все школы перевести на дистанционное обучение через постоянные сообщения о "минировании" школ, которые делают невозможным учебный процесс. Там не уточнили, пока будет продолжаться такое обучение.

"Принято решение рекомендовать с сегодняшнего дня организовать в заведениях общего среднего образования образовательный процесс с применением технологий дистанционного обучения. В таком формате обучение будет продолжаться до следующих рекомендаций", — говорится в сообщении.

В управлении образования Николаевского городского совета сообщили, что с 18 января сразу несколько школ будут учиться дистанционно.

"В связи с сообщениями о минировании, руководителями 4 учебных заведений (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК имени В.Д. Чайки) принято решение с 18 января 2022 года осуществлять образовательный процесс в дистанционной форме обучения. Ученики 5-11 классов ЗЗСО №40 будут учиться дистанционно в связи с ремонтными работами в заведении (18-19 января 2022)", — говорится в сообщении.

Напомним:

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